Плиз помогите рассказ про попугая чтоб был смешной попугая зовут Кеша чтоб был ка?? настоящий

Литература
Плиз помогите рассказ про попугая чтоб был смешной попугая зовут Кеша чтоб был ка?? настоящий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть попугай по кличке кеша.Но мы долгое время называли его кешуня .и вдруг ночью я слышу голоса .Я проснулась и вошла в комнату . оказывается что это кеша кричал своё имя.но до этого мы не знали что он говорящий .и таким образом все стали больше любить Кешу и каждый гость спрашивал как тебя зовут у Кеши он говорил Кешуня . А теперь мы стараемся научить его другим словам
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