Плиз помогите рассказ про попугая чтоб был смешной попугая зовут Кеша чтоб был ка?? настоящий

Гость: Гость:

У меня есть попугай по кличке кеша.Но мы долгое время называли его кешуня .и вдруг ночью я слышу голоса .Я проснулась и вошла в комнату . оказывается что это кеша кричал своё имя.но до этого мы не знали что он говорящий .и таким образом все стали больше любить Кешу и каждый гость спрашивал как тебя зовут у Кеши он говорил Кешуня . А теперь мы стараемся научить его другим словам