ДАЮ 24 БАЛЛА!!! номер 9!!! ВЫЧИСЛИТЕ: (задание на фото).

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Смысл в том, что 1=2/2=9/9=30/30 и т.д до бесконечности. Значит в примерах 1)-3) ответом будет 1-е умножаемое число, так как умножаем мы на 1. В примерах 4)-6) мы умножаем на нуль, и ответ при умножении любого числа на нуль - будет нуль.