Название крайних точек северной америки и их координаты

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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Площадь Северной Америки (включая острова) - 24365000 км² Площадь островов Северной Америки - 3890000 км² Средняя высота Северной Америки над уровнем моря - 720 м Наибольшая высота над уровнем моря (г. Мак-Кинли) - 6194 м Наименьшая высота от уровня моря (долина Смерти) - -86 м Самая северная точка материка Северная Америка - мыс Мёрчисон - 71°50′ с. ш. 94°45′ з. д. Самая южная точка материка Северная Америка - мыс Марьято - 7°12′ с. ш. 80°52′ з. д. Самая западная точка материка Северная Америка - мыс Принца Уэльского - 65°35′ с. ш. 168°05′ з. д. Самая восточная точка материка Северная Америка - мыс Сент-Чарльз - 52°24′ с. ш. 55°40′ з. д.