Дополни текст так чтобы получилась задача.решиее.

Математика
Дополни текст так чтобы получилась задача.решиее.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На занятиях по чистописанию Буратино поставил 15 клякс, Лиса Алиса на 9 клякс меньше, а кот Базилио в 2 раза больше чем Лиса Алиса. Сколько клякс поставил Базилио? Решение: 1) 15-9=6(к.) - поставила Лиса Алиса; 2)6х2=12(к.) - поставил кот Базилио; Ответ: Кот Базилио поставил 12 клякс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Название крайних точек Северной Америки. И их координаты.
Ответить
Обществознание
В чем состоит значение науки и образования для человека и общества?
Ответить
Математика
ДАЮ 24 БАЛЛА!!! номер 9!!! ВЫЧИСЛИТЕ: (задание на фото).
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста по биологии 5-6 класс, всем поставлю спасибо. 1.Назовите известные вам углеводы.--------------------------------------------...
Ответить
Геометрия
Тема "Призма и её свойства " 1)Основание прямой призмы -прямоугольник.Найти высоту призмы ,если площадь боковой поверхности 54см2 ,а стороны осно...
Ответить