Дополни текст так чтобы получилась задача.решиее.
Математика
Дополни текст так чтобы получилась задача.решиее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На занятиях по чистописанию Буратино поставил 15 клякс, Лиса Алиса на 9 клякс меньше, а кот Базилио в 2 раза больше чем Лиса Алиса. Сколько клякс поставил Базилио? Решение: 1) 15-9=6(к.) - поставила Лиса Алиса; 2)6х2=12(к.) - поставил кот Базилио; Ответ: Кот Базилио поставил 12 клякс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожалуйста по биологии 5-6 класс, всем поставлю спасибо. 1.Назовите известные вам углеводы.--------------------------------------------...