Дополни текст так чтобы получилась задача.решиее.

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На занятиях по чистописанию Буратино поставил 15 клякс, Лиса Алиса на 9 клякс меньше, а кот Базилио в 2 раза больше чем Лиса Алиса. Сколько клякс поставил Базилио? Решение: 1) 15-9=6(к.) - поставила Лиса Алиса; 2)6х2=12(к.) - поставил кот Базилио; Ответ: Кот Базилио поставил 12 клякс