Пожалуйста помогите по английскому языку. Read about this water clock.Write the guestions and ask your friends. 1.What.....is it...................? 2.How old........................? 3.Where...........................? 4....

Английский язык
Пожалуйста помогите по английскому языку. Read about this water clock.Write the guestions and ask your friends. 1.What.....is it...................? 2.How old........................? 3.Where...........................? 4.Who...............................? 5.How............................... ? 6.Why................................?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.what time is it now?
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