Пожалуйста помогите решить 3х2-15хlt;0 х2(это х в квадрате)

Гость: Гость:

3х²-15х∠0 х(3х-15)∠0 х(3х-15)=0 х=0 3х-15=0 + - + х=15/3 х=5 ------------ 0------------- 5 --------- неравенство меньше нуля на промежутке от 0 до 5 не включая эти точки,так как неравенство строгое. Ответ: х∈(0;5)