Пожалуйста помогите решить 3х2-15хlt;0 х2(это х в квадрате)
Алгебра
Пожалуйста помогите решить 3х2-15хlt;0 х2(это х в квадрате)
Ответ(ы):
Гость:
3х²-15х∠0 х(3х-15)∠0 х(3х-15)=0 х=0 3х-15=0 + - + х=15/3 х=5 ------------ 0------------- 5 --------- неравенство меньше нуля на промежутке от 0 до 5 не включая эти точки,так как неравенство строгое. Ответ: х∈(0;5)
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