Пожалуйста помогите решить 3х2-15хlt;0 х2(это х в квадрате)

Алгебра
Пожалуйста помогите решить 3х2-15хlt;0 х2(это х в квадрате)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3х²-15х∠0 х(3х-15)∠0 х(3х-15)=0 х=0 3х-15=0                         +                      -                      + х=15/3    х=5              ------------    0-------------    5     ---------                                    неравенство меньше нуля на промежутке от 0 до 5 не включая эти точки,так как неравенство строгое.       Ответ:    х∈(0;5)
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