Пожалуйста, помогите решить 8 и 13 номер , в 13 просто решить уравнение, а 8 желательно с решением ( в ответах в 8 должно получиться 48)

Математика

Пожалуйста, помогите решить 8 и 13 номер , в 13 просто решить уравнение, а 8 желательно с решением ( в ответах в 8 должно получиться 48)

Автор: Гость