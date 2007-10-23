Пожалуйста, помогите решить 8 и 13 номер , в 13 просто решить уравнение, а 8 желательно с решением ( в ответах в 8 должно получиться 48)
Математика
Пожалуйста, помогите решить 8 и 13 номер , в 13 просто решить уравнение, а 8 желательно с решением ( в ответах в 8 должно получиться 48)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. Площадь поверхности многогранника - это сумма площадей прямоугольников. Передняя и задняя части состоят из двух прямоугольников (см. рис.). Всего 12 прямоугольников. Из них "верх" и "низ" разные прямоугольники, остальные повторяются по 2 раза. S = 2*3*1+2*3*1+2*3*1+2*2*1+2*4*1+2*3+4*3 = 6+6+6+4+8+6+12 = 48. 13.
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