Пожалуйста,помогите решить буду очень благодарен.
Алгебра
Пожалуйста,помогите решить буду очень благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Продолжение 12x+8-11x>21+3x-20x+4x x+8>21-13x 14x>13 x=13/14 Промежуток от 13/14 до бесконечности
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