Как вы объяснили первокласснику, что такое добродетель
Литература
Как вы объяснили первокласснику, что такое добродетель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добродиткль это человек который делает добро всем окружающем его людям и животным например(бабушка зашла в автобус и вы дали ей место чтобы она села)
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