Почему возникла необходимость в содании классификации живых организмов? Кто из у??оных первым разработал сестематику животных?
Биология
Почему возникла необходимость в содании классификации живых организмов? Кто из у??оных первым разработал сестематику животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что учёным нужно было различать организмы для определения их совместных функций и значения. Первым разработал такую систематику Ернст Геккель.
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