Почему возникла необходимость в содании классификации живых организмов? Кто из у??оных первым разработал сестематику животных?

Биология
Почему возникла необходимость в содании классификации живых организмов? Кто из у??оных первым разработал сестематику животных?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что учёным нужно было различать организмы для определения их совместных функций и значения. Первым разработал такую систематику Ернст Геккель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Предположите почему четвёртый крестовый поход часто называют позором движение к??естоносцев аргументируйте свой ответ
Ответить
Математика
Реши уравнение х:7=100
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46
Ответить
Русский язык
Придумайте 4-6 предложений на тему белки
Ответить
Русский язык
Какая орфограмма в слове безыскусственный после приставки без
Ответить