Придумайте 4-6 предложений на тему белки
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Придумайте 4-6 предложений на тему белки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка. Белка-это маленький лесной зверёк с красивым пушистым хвостом. Белка питается лесными орехами,грибами. Живёт белка в дуплах деревьев. Поэт А.С.Пушкин писал о белке в сказке "Сказка о царе Салтане": "...Белка песенки поёт и орешки всё грызёт...". В сказках белка выступает как доброе хорошее существо. Люди иногда заводят себе домашних белок,покупая их в зоомагазинах, и содержат их в клетках.
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