Предположите почему четвёртый крестовый поход часто называют позором движение к??естоносцев аргументируйте свой ответ

Гость: Гость:

Если говорить кратко, скажу так! Крестоносцы практически всегда нападали на мусульман, так сказать для "очищения земли от скверны". Но в этом походе они вопреки всем напали на православную Византию. Следовательно выступили против тех кто от части был схож с ними по вероисповеданию. Ведь православие как и католики появились из одной веры. И ещё крестоносцы не стали подчиняться приказам и сожгли город дотла( Вывод на лицо! Этот поход явный позор, т.к. именно здесь они показали свою сущность: они не когда не воевали ради веры, они воевали ради денег и новой территории прикрываясь великими подвигами. Пример нашего времени: США нападает на государства различные прикрываясь тем, что они несут демократию и хотят уничтожить террористов, а на самом деле им просто нужна площадка под свои базы и нефть!