Предположите почему четвёртый крестовый поход часто называют позором движение к??естоносцев аргументируйте свой ответ

История
Предположите почему четвёртый крестовый поход часто называют позором движение к??естоносцев аргументируйте свой ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если говорить кратко, скажу так! Крестоносцы практически всегда нападали на мусульман, так сказать для "очищения земли от скверны". Но в этом походе они вопреки всем напали на православную Византию. Следовательно выступили против тех кто от части был схож с ними по вероисповеданию. Ведь православие как и католики появились из одной веры. И ещё крестоносцы не стали подчиняться приказам и сожгли город дотла( Вывод на лицо! Этот поход явный позор, т.к. именно здесь они показали свою сущность: они не когда не воевали ради веры, они воевали ради денег и новой территории прикрываясь великими подвигами. Пример нашего времени: США нападает на государства различные прикрываясь тем, что они несут демократию и хотят уничтожить террористов, а на самом деле им просто нужна площадка под свои базы и нефть! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение х:7=100
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить с действиями а)130536:444-5829:87+58606 б) 14 умножить(3600 умножит?? 18-239200:46
Ответить
Русский язык
Придумайте 4-6 предложений на тему белки
Ответить
Русский язык
Какая орфограмма в слове безыскусственный после приставки без
Ответить
Русский язык
Укажите ошибку в образовании страдательных причастий прошедшего времени. 1)разб??ть-разбитый 2)победить-побежденный 3)потерять-потеренный 4...
Ответить