Пожалуйста помогите решить столбиком пример 51480/143 Умаляю разделите столбиком

Математика
Пожалуйста помогите решить столбиком пример 51480/143 Умаляю разделите столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51480/143=360.360 делится на 6 = 60. 60 делится на 30 = 2
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