359 (3,4)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
359 (3,4)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
На сказано, что нужно сделать. Если просто перемножить, то получается так
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