Напишите 5 словосчетаний со словом разъяренных 5 словосчетаний со словом речью 5 с??овосчетаний со словом скромностью 5 словосчетаний со словом листья даю 40 баллов
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Напишите 5 словосчетаний со словом разъяренных 5 словосчетаний со словом речью 5 с??овосчетаний со словом скромностью 5 словосчетаний со словом листья даю 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разъяренных быков разъяренных животных разъяренных людей разъяренных друзей разъяренных врагов я заслушался его речью с познавательной речью с поздравительной речью с обличительной речью с оправдательный речью его скромностью с ложной скромностью скромностью на лице скромностью в одежде скромностью в поведении желтые листья перепревшие листья оборванные листья оборванные листья опавшие листья
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