Напишите 5 словосчетаний со словом разъяренных 5 словосчетаний со словом речью 5 с??овосчетаний со словом скромностью 5 словосчетаний со словом листья даю 40 баллов

Гость: Гость:

Разъяренных быков разъяренных животных разъяренных людей разъяренных друзей разъяренных врагов я заслушался его речью с познавательной речью с поздравительной речью с обличительной речью с оправдательный речью его скромностью с ложной скромностью скромностью на лице скромностью в одежде скромностью в поведении желтые листья перепревшие листья оборванные листья оборванные листья опавшие листья