Помогите решить матан
Математика
Помогите решить матан
Ответ(ы) на вопрос:
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1 Ответ2 2 a=125,b=81 Ответ 3 3 2^x=8 х=3 Ответ 3 4 (1/2)^x≤(1/2)^7 x≥7 (основание меньше 1,знак меняется) Ответ 2 5 7^(x+2)-14*7^x=5 7^x*(49-14)=5 7^x*35=5 7^x=1/7 x=-1 Ответ 1 В1 (1/2)^(x-3)≥16 x-3≤-4 x≤-1 x∈(-∞;-1] x=-1 наибольшее В2 3^2x-4*3^x+3=0 3^x=a a²-4a+3=0 a1+a2=4 U a1*a2=3 a1=1⇒3^x=1⇒x=0 a2=3⇒3^x=3⇒x=1 0*1=0 произведение корней равно 0 С 1≤7^(x-3)<49 0≤x-3<2 3≤x<5 x∈[3;5) x=3 x=4 -целые
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