Почему о некоторых частицах говорят, чт они имеют элексир веский заряд ?

Гость: Гость:

Если частицы взаимодействуют с силами во много раз превышающие силы тяготения, то они имеют электрический заряд.Если поднести заряженное тело к электроскопу или электрометруБ то данные приборы покажут наличие заряда. Если два тела притягиваются или отталкиваются и при этом сила взаимодействия больше силы гравитационного взаимодействия то про такие тела говорят что они имеют заряды