Почему о некоторых частицах говорят, чт они имеют элексир веский заряд ?

Физика
Почему о некоторых частицах говорят, чт они имеют элексир веский заряд ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если частицы взаимодействуют с силами во много раз превышающие силы тяготения, то они имеют электрический заряд.Если поднести заряженное тело к электроскопу или электрометруБ то данные приборы покажут наличие заряда. Если два тела притягиваются или отталкиваются и при этом сила взаимодействия больше силы гравитационного взаимодействия то про такие тела говорят что они имеют заряды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Кому принадлежал замок Бирон?
Ответить
Литература
Как охаректезовать Куршуд-Бека в сказке Ашик-Кериб
Ответить
Математика
700 дм2= см2 30см2= мм2 8дм2= см2 сколько ровно
Ответить
Английский язык
Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский
Ответить
Русский язык
Упр 144 ПО АБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ВЫШЕ 142 УПРАЖНЕНИЯ
Ответить