Упр 144 ПО АБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ВЫШЕ 142 УПРАЖНЕНИЯ
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Упр 144 ПО АБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ВЫШЕ 142 УПРАЖНЕНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Госпади ну что тут сложного?????!!!!! пугало сарафан кокошник балалайка что трудно забить в инете их значение и записать в тетрадку????!!!! и вообще-то : НУ НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ВКЛЮЧИТ МОЗГИ И ЛОГИЧЕСКИ ПОНЯЛА ЧТО ЗА ПРЕДМЕТЫ ИЗОБРАЖЕНЫ! !!!!!!!!!
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