Упр 144 ПО АБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ВЫШЕ 142 УПРАЖНЕНИЯ

Гость: Гость:

Госпади ну что тут сложного?????!!!!! пугало сарафан кокошник балалайка что трудно забить в инете их значение и записать в тетрадку????!!!! и вообще-то : НУ НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ВКЛЮЧИТ МОЗГИ И ЛОГИЧЕСКИ ПОНЯЛА ЧТО ЗА ПРЕДМЕТЫ ИЗОБРАЖЕНЫ! !!!!!!!!!