Написать сообщение о голубях

Гость: Гость:

Голуби очень красивые птицы. Они бывают разной породы и разного цвета. Особенно величавы белые голуби. Их берут на свадьбу и выпускают . Но голуби еще очень шумные когда взлетают. У них есть очень много врагов: кошки, вороны, собаки, орлы и многие другие. Перемещаются и живут стаями