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Окружающий мир
Написать сообщение о голубях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голуби очень красивые птицы. Они бывают разной породы и разного цвета. Особенно величавы белые голуби. Их берут на свадьбу и выпускают . Но голуби еще очень шумные когда взлетают. У них есть очень много врагов: кошки, вороны, собаки, орлы и многие другие. Перемещаются и живут стаями
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