Имеется трехлитровая банка сока и две пустые банки первая литровая другая двухли??ровая как разлить сок так чтобы всех трех банках было по одному литру Попробуй найти два способа решения
Математика
Имеется трехлитровая банка сока и две пустые банки первая литровая другая двухли??ровая как разлить сок так чтобы всех трех банках было по одному литру Попробуй найти два способа решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й способ: из трёхлитровой банки налить сок в литровую банку, перелить его в двухлитровую банку, и снова налить сок в литровую банку. 2-й способ: из трёхлитровой банки налить сок в двухлитровую, из двухлитровой налить сок в литровую.
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Математика