Слова песни олега митяева осень

Гость: Гость:

Самою любимою ты была моею. Я шептал тебя во сне, я с тобой вставал, Я за красками ходил в желтую аллею И в морозы на стекле звуки рисовал. Просинь отражалась в зеркале оконном, Bыцветал от ожиданья лес. Осень свой обряд вершила по законам, Не суля событий и чудес. А той ночью я бродил по пустому городу, Собирая паузы, да осколки дня, Источник teksty-pesenok.ru А ветра до петухов все играли с вороном, Да случайно с листьями принесли тебя. Помнишь, плыли на пододеяльник листья С запахами будущей пурги. Помнишь, я читал тебе их словно письма По прожилкам лиственной руки. Есть начало и конец у любой истории. Нас несет в фантазии завтрашнего дня. Снятся мне по - прежнему светлые мелодии, Только не встречается лучше, чем твоя.