Упр 90 4 класс )) напишите слова в нужном падеже выделите окончания . определите па??еж .

Русский язык
Упр 90 4 класс )) напишите слова в нужном падеже выделите окончания . определите па??еж .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокой горы (Р.п.) новой школе (Д.п.) старшей сестры(Р.п.) тонкой бумаги(Р.п.) спортивной игре(П.п.) интересную встречу(В.п)
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