Тест по музыке 1 Лишний инструмент в группе ударных А.валторна Б.литавры С.колок??льня Д.ксилофон 2.Название какого виюа аркестра совпадает с названием хора А.струнный Б.духовой С.народный Д.симфонический 3 К каким инструм...

Музыка

Тест по музыке 1 Лишний инструмент в группе ударных А.валторна Б.литавры С.колок??льня Д.ксилофон 2.Название какого виюа аркестра совпадает с названием хора А.струнный Б.духовой С.народный Д.симфонический 3 К каким инструментам относится орган А.клавишно-щепковым Б.струнно - духовой С.клавишно -духовой Д.клавишно-ударный 5Чем отличается пианино от рояля А.звучанием Б.ничем С способом Д формой расположения струн 6Какой инструмент лишний в группе деревянно-духовых А.тромбон Б.фапот С.флейта Д.кларнит 7Каеой инструмент входит в состав струнной группы аркестра А.гитара Б.альт С.веалончели Д.контробас

Автор: Гость