Спортивный зал, длина которого равна 14 м, а ширина-8 м, разделили на раздевалку и по??ещение для занятий (см. рис.). Площадь раздевалки равна 24 м2. Найди площадь помещения для занятий

Математика

Спортивный зал, длина которого равна 14 м, а ширина-8 м, разделили на раздевалку и по??ещение для занятий (см. рис.). Площадь раздевалки равна 24 м2. Найди площадь помещения для занятий

Автор: Гость