Спортивный зал, длина которого равна 14 м, а ширина-8 м, разделили на раздевалку и по??ещение для занятий (см. рис.). Площадь раздевалки равна 24 м2. Найди площадь помещения для занятий
Математика
Спортивный зал, длина которого равна 14 м, а ширина-8 м, разделили на раздевалку и по??ещение для занятий (см. рис.). Площадь раздевалки равна 24 м2. Найди площадь помещения для занятий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14×8 = 112 м² это площадь зала 112- 24 = 88м² площадь зала для занятий
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