Сравните образы Петра I и Карла XII в поэме А.С.Пушкина "Полтава"

Литература
Сравните образы Петра I и Карла XII в поэме А.С.Пушкина "Полтава"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пëтр 1 это царь воодушевляющий своих воинов и храбро сражающийся. Карл 12это трус бежавший вместе с придателем как трус.
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