Укажи номер буквы, которую нужно вставить в слова: гл…деть, спл…сать, м…сной, на??…нул 1) -я 2) -и 3) -е

Русский язык

Укажи номер буквы, которую нужно вставить в слова: гл…деть, спл…сать, м…сной, на??…нул 1) -я 2) -и 3) -е

Автор: Гость