Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский
Английский язык
Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) I invite you 2)I was invited 3)I invited you 3)I was invited
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Истинные размеры дома на плане выражены 1/20частью. Найдите действительную длину д??ери, если на планееё длина равна 15см?