Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский

Английский язык
Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) I invite you 2)I was invited 3)I invited you 3)I was invited
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Упр 144 ПО АБРАЗЦУ КОТОРЫЙ ВЫШЕ 142 УПРАЖНЕНИЯ
Ответить
Обществознание
Если бы я был призедентом какие 15 правил можно было бы придумать
Ответить
Окружающий мир
Написать сообщение о голубях
Ответить
Математика
Истинные размеры дома на плане выражены 1/20частью. Найдите действительную длину д??ери, если на планееё длина равна 15см?
Ответить
Математика
Имеется трехлитровая банка сока и две пустые банки первая литровая другая двухли??ровая как разлить сок так чтобы всех трех банках было по одному л...
Ответить