Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский

Английский язык

Я приглашаю тебя . Меня приглашают. Я пригласил тебя . Меня пригласили . Перевести на английский

Автор: Гость