ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ПОМОГИТЕ написать сочинение про Жукова Георгия Константиновича

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Гео́ргий Константи́нович Жу́ков ( 19 ноября [ 1 декабря] 1896, Стрелковка, Калужская губерния, Российская империя — 18 июня 1974, Москва,СССР) — советский полководец. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы»[4]. Министр обороны СССР(1955—1957).