ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ПОМОГИТЕ написать сочинение про Жукова Георгия Константиновича

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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ПОМОГИТЕ написать сочинение про Жукова Георгия Константиновича
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Гео́ргий Константи́нович Жу́ков ( 19 ноября [ 1 декабря] 1896,  Стрелковка,  Калужская губерния,  Российская империя —  18 июня 1974,  Москва,СССР) — советский полководец.  Маршал Советского Союза (1943),  четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух  орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы»[4].  Министр обороны СССР(1955—1957).
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