Срочно помогите решить пожалуйста 10-11 класс. Распешите подробно плиз!!!!!!!!!!!! Ааааа??а вообще не понимаю
Информатика
Срочно помогите решить пожалуйста 10-11 класс. Распешите подробно плиз!!!!!!!!!!!! Ааааа??а вообще не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нужно составить таблицы истинности: До 6 примера включительно только 2 аргумента, поэтому в левой части ТИ все возможные значения, а в правой - значения функций, которые получаются при выполнении логических операций
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