Пожалуйста, помогите решить все это! 1.Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, р??вного 120°. Найдите градусную меру угла СОВ, если угол АОС на 30° больше угла СОВ 2. Может ли луч ОС проходить между сторонами угла АОВ, если...
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить все это! 1.Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, р??вного 120°. Найдите градусную меру угла СОВ, если угол АОС на 30° больше угла СОВ 2. Может ли луч ОС проходить между сторонами угла АОВ, если ∠АОВ=50°, ∠АОС=120°, ∠СОВ=70°?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 COB-X x+x+30=120 2x=120-30 2x=90:2 x=45 #2 нет,AOB МЕНЬШЕ
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