Пожалуйста, помогите решить все это! 1.Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, р??вного 120°. Найдите градусную меру угла СОВ, если угол АОС на 30° больше угла СОВ 2. Может ли луч ОС проходить между сторонами угла АОВ, если...

Алгебра

Пожалуйста, помогите решить все это! 1.Луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, р??вного 120°. Найдите градусную меру угла СОВ, если угол АОС на 30° больше угла СОВ 2. Может ли луч ОС проходить между сторонами угла АОВ, если ∠АОВ=50°, ∠АОС=120°, ∠СОВ=70°?

Автор: Гость