Пожалуйста помогите решить задачу Конец минутной стрелки часов за 1 ч описывает о??ружность длиной 31,4 см. Какова длина минутной стрелки?
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу Конец минутной стрелки часов за 1 ч описывает о??ружность длиной 31,4 см. Какова длина минутной стрелки?
Ответ(ы) на вопрос:
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Задача 1 31,4см:(2*3,14)=5
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