Пожалуйста, помогите решить )
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить )
Ответ(ы):
Гость:
Решил то, что смог, остальные не помню чето((( Последний, первый корень будет либо в виде логарифма, либо так и останется, четыре в иксовой степени равно пятнадцати. Впринципе, разницы не имеет.
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