Пожалуйста помогите. срочно нужно!!!!

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1.А.Ф.Можайский - это русский военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации. Построил самолет на собственные средства.Он был испытан 20 июля 1882 года. Во время разбега самолёт оторвался от земли, но потерял скорость и рухнул на крыло, получив повреждения. А. Ф. Можайский пытался отремонтировать «прибор» и продолжить испытания, но средства у него закончились. Самолёт стоял много лет под открытым небом, потом был разобран. После смерти А. Ф. Можайского его сын пытался продать остатки самолёта правительству, но получил отказ. А.Ф.Можайский - это русский военный деятель, контр-адмирал, изобретатель, пионер авиации. 2.На флоте А.Ф. Можайский провел большую часть своей трудовой жизни. В 1849 г. он, сдав экзамен, был произведен в лейтенанты, а через 10 лет - в капитан-лейтенанты. За эти годы молодой морской офицер проделал множество кампаний, плавал на парусных фрегатах «Мельпомена» и «Ольга», на шхунах «Радуга» и «Метеор», на кораблях «Ингерманланд» и «Память Азова», на пароходах «Грозящий», «Усердный» и «Храбрый». В начале октября 1853 г. А.Ф. Можайский на 52-пушечном фрегате «Диана» отправился в почти полуторагодичное кругосветное плавание.