ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СРОЧНООО!!!!!
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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СРОЧНООО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Успешно-успешнее,удобно-удобнее,точно-точнее,терпеливо-терпеливее,справедливо-справедливее,убедительно-убедительнее,просторно-просторнее,активно-активнее,грустно-грустнее(всё образовано с помощью суффикса ее).2)жарко-жарче,громко-громче,звонко-звонче,резко-реже,твёрдо-твёрже,строго-строже,часто-чаще,просто-проще.3)глубоко-глубже,высоко-выше,близко-ближе,широко-шире.
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