Пожалуйста, помогите!! В долгу не останусь. Произведение : Свои люди сочтемся❗️ _______________________ Можно ли назвать характер Большова типическим? Менялось ли ваше отношение к Большову по ходу чтения? Что общего между Б...

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Пожалуйста, помогите!! В долгу не останусь. Произведение : Свои люди сочтемся❗️ _______________________ Можно ли назвать характер Большова типическим? Менялось ли ваше отношение к Большову по ходу чтения? Что общего между Большовым и Подхалюзиным? Можно ли последнего отнести к типу самодуров (самодур по А.Н. Островскому, - дикий, властный человек, тиран для окружающих)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://slovo.ws/geroi/080.html читай, не хочу выдавать чужое за своё
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