Пожалуйста помогите. Завтра контрольная,помогите умоляю

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Пожалуйста помогите. Завтра контрольная,помогите умоляю
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Гость:
6- is 7- is 8- are 9- is 10 - are
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