Пожалуйста, просклоняйте словосочетание птичий крик

Гость: Гость:

И.п. Что? Птичий скворечник Р.п. Чего? Птичьего скворечника Д.п. Чему? Птичьему скворечнику В.п. Что? Птичий скворечник Т.п. Чем? Птичьим скворечником П.п. О чем? О птичьем скворечнике