Пожалуйста, просклоняйте словосочетание птичий крик

Русский язык
Пожалуйста, просклоняйте словосочетание птичий крик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Что? Птичий скворечник Р.п. Чего? Птичьего скворечника Д.п. Чему? Птичьему скворечнику В.п. Что? Птичий скворечник Т.п. Чем? Птичьим скворечником П.п. О чем? О птичьем скворечнике
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