Как разобрать слово молоко фонетически

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Как разобрать слово молоко фонетически
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мо/ло/ко-[м о л о к о]-3 слога,6 звуков, 6 букв.
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