Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как разобрать слово молоко фонетически
Русский язык
Как разобрать слово молоко фонетически
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мо/ло/ко-[м о л о к о]-3 слога,6 звуков, 6 букв.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите сроооочноо плиииииз
Ответить
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 6см и 2см. найди его периметр???
Ответить
Математика
Представь число 56 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 8 ;7
Ответить
Алгебра
НЕ ИГНОРИРУЙ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. ФОТОГРАФИЯ ВНУТРИ.
Ответить
Обществознание
Интересные традиции народов нагаи и их фото. ПОМОГИТЕ СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск