Интересные традиции народов нагаи и их фото. ПОМОГИТЕ СРОЧНООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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В Южной Корее со встречей Нового года ситуация интересная. Здесь официально два Новых года. По григорианскому календарю и по лунному. Причем, новый год по лунному календарю издавна был в Корее одним из самых главных праздников, но официально признан таковым лишь в 1989 году. Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, 93% корейцев продолжают считать основным именно свой традиционный Новый год, а не современный европейский.