Помогите срочно мне нужен отзыв по скажу "Левша" срочно спасибо отдаю все свои бал??ы!!

Гость: Гость:

Века не властны над Россией. Как в царские времена не ценились простые талантливые люди, так и сейчас ситуация почти не изменилась. Сколько народных умельцев в деревнях пропивают или просто с годами утрачивают свой талант, не найдя поддержки государства! А сколько уехали за границу, в страны, где их умения оценили по достоинству! Очень грустная повесть о наших народных умельцах, которые не для собственной выгоды, а просто ради интереса по просьбе государя решили переплюнуть умения английских мастеров. Несколько дней не выходили они из дома, трудились в поте лица, и в итоге им удалось сделать то, что никому не под силу! И тут не русское "А вам слабо?" играло роль - они настоящие патриоты своего государства. Левше, приглашенному погостить за границу, предложили там остаться, угощали изысканными блюдами, обещали золотые горы и даже английскую невесту. Но Левша, как истинный патриот, стремился назад, в Россию, еще не зная, что кроме смерти его там ничего не ждет. В повести особенно ценен финал, в котором показана глупая бюрократическая система. Левша болен, но его возят из одной больницы в другую, т.к. без документов нигде не могут принять - не положено. Также показано отношение властьимущих к простым людям, и дано подтверждение известной русской пословицы "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" - Левша знает важный секрет англичан, но его не пускают к царю, и даже перед смертью он просит передать эту информацию, но на его предсмертную просьбу закрывают глаза, и вспоминают о ней только во время Крымской войны, когда с оружием случился конфуз. Сейчас даже удивительно, как в школьные годы произведение могло не нравиться? Наверное, многие вещи начинаешь ценить только с возрастом.