Разность двух чисел равна 15,8.Одно из чисел больше другого в 11 раз.Найдите эти числ??.
Математика
Разность двух чисел равна 15,8.Одно из чисел больше другого в 11 раз.Найдите эти числ??.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х меньшее число, тогда 11х большее число, Т.к. их разность равна 15,8,то М.м. 11х-х=15,8 10х=15,8 х=15,8/10 х=1,58,след., меньшее число равно 1,58 1)1,58*11=17,38-большее число
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