Решите уравнение: z-24 /12 =18, 492/32+x =12 ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Математика
Решите уравнение: z-24 /12 =18, 492/32+x =12 ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Z-24/12=18 z-2=18 z=18+2 z=20 20-24/12=18 18=18 492/32+х=12 15,375+х=12 х=12-15,375 х=-3,375 492/32+(-3,375)=12 12=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
При скрещивании растений землянки с круглыми листями с растением имеющие удлиненные листья все гибриды имели средние листья после скрещивание гибри...
Математика