Морфологический разбор имени прилогателного

Гость: Гость:

Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос.IIНачальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж). Морфологические признаки: AПостоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное). БНепостоянные морфологические признаки: 1только для качественных прилагательных: а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); б) полная или краткая форма; 2число, род (в единственном числе), падеж. IIIРоль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении).