Как решить уравнения "1u+14=21-7u" и "10+30t=20t+100"? Помогите! Пожааалуйста!...
Математика
Как решить уравнения "1u+14=21-7u" и "10+30t=20t+100"? Помогите! Пожааалуйста!...
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь, правильно!=)
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