Переказ дім у сандалику

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Дім... у сандалику Миколка аж вдома помітив, що сандалика забув у таборі. Мама його втішила, що це добра прикмета і наступного року він неодмінно побуває саме в цьому таборі. І от він знов туди поїхав. Тільки тепер не в останню зміну, а в першу. У таборі Миколку направили до того ж корпусу, в якому він жив торік. - Іди вибирай ліжко, яке тобі найбільше до вподоби, - сказали йому. При вході до будиночка ліворуч, під лавкою, у Миколчиних сандаликах, які він забув минулого літа, сиділа мухоловка. Побачивши хлопця, вона злякано спурхнула в кущі. На дні гніздечка – сандалика лежали сірі яєчка. Вожата пояснила, що доторкатися до них не можна, бо пташка покине гніздо. А незабаром із яєчок вилупилися сірі пухнастенькі пташенята. А Миколка пишався, що саме в його сандалику пташкам так сподобалося. - Виходить, я подарував пташкам цілий дім... (За В. Леусем)