По тропинке вдоль кустов Шло одиннадцать хвостов. Сосчитать я также смог, Что шагало 30 ног. Это вместе шли куда-то Петухи и поросята. А теперь вопрос таков: Сколько было петухов?? Какое уравнение
Математика
По тропинке вдоль кустов Шло одиннадцать хвостов. Сосчитать я также смог, Что шагало 30 ног. Это вместе шли куда-то Петухи и поросята. А теперь вопрос таков: Сколько было петухов?? Какое уравнение
Ответ(ы):
Гость:
Если считать у каждого по 2 ноги то ног 11*2= 22 ноги. Но всего ног было 30 Найдём разницу 30-22= 8 ног приходится на поросят. Значит поросят 8:2=4 Т.е. поросят 4 штуки. А петухов 11-4= 7 штук.
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