По тропинке вдоль кустов Шло одиннадцать хвостов. Сосчитать я также смог, Что шагало 30 ног. Это вместе шли куда-то Петухи и поросята. А теперь вопрос таков: Сколько было петухов?? Какое уравнение

Математика

По тропинке вдоль кустов Шло одиннадцать хвостов. Сосчитать я также смог, Что шагало 30 ног. Это вместе шли куда-то Петухи и поросята. А теперь вопрос таков: Сколько было петухов?? Какое уравнение

Автор: Гость