8 кл Составьте предложения с однородными членами,употребляя данные в скобках слова с нужными предлогами. Запишите, соблюдая правописание собственных имён существительных. 1. Много интересного (Сибирь и Дальний Восток ). 2. Выпу...

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8 кл Составьте предложения с однородными членами,употребляя данные в скобках слова с нужными предлогами. Запишите, соблюдая правописание собственных имён существительных. 1. Много интересного (Сибирь и Дальний Восток ). 2. Выпускники нашей школы работают (Якутия и Байкал). 3. Археологическая экспедиция отправляется (Урал и Поволжье).

Автор: Гость