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Разложите на множители : (х-у)^2-z^2=
Физика
Разложите на множители : (х-у)^2-z^2=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(x-y-z)(x-y+z)=x²-2xy+y²-z²=(x-y)²-z²
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