Составьте слово : приставку из слова завлечь , корень из слова скрипит,глагольный ??уффикс из слова посмотреть,суффикс ,суффикс прошедшего времени из слова побагровел,окончание из слова сторона

Русский язык

Составьте слово : приставку из слова завлечь , корень из слова скрипит,глагольный ??уффикс из слова посмотреть,суффикс ,суффикс прошедшего времени из слова побагровел,окончание из слова сторона

Автор: Гость