Составьте слово : приставку из слова завлечь , корень из слова скрипит,глагольный ??уффикс из слова посмотреть,суффикс ,суффикс прошедшего времени из слова побагровел,окончание из слова сторона
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Составьте слово : приставку из слова завлечь , корень из слова скрипит,глагольный ??уффикс из слова посмотреть,суффикс ,суффикс прошедшего времени из слова побагровел,окончание из слова сторона
Ответ(ы):
Гость:
Заскипела.=за+скрип+е+л+а. Немного странно что сама не решила... =/
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