1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х

Алгебра
1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х
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Гость:
Под вторым ответ от -2до плюс бесконечности
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