1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х

Алгебра

1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х

Автор: Гость