1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х
Алгебра
1)Упростить выражение (х-2) в квадрате -х в квадрате -4 и найдите его значение при х=-2 2)Решите неравенство 6х+5gt;1+4х
Ответ(ы):
Гость:
Под вторым ответ от -2до плюс бесконечности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Қазақ тiлi
Математика
За два дня поезд проехал 980 км. В первый день он был в пути 6 часов , а во второй день 8 часов . Сколько километров он проежал в каждый из этих дн...